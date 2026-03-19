Die Marktwerte der 3. Liga wurden angepasst. Gleich mehrere Junglöwen legen ordentlich zu, die Routiniers Marvin Rittmüller und Florian Niederlechner werden abgewertet.

Beim neuesten Marktwert-Update von " " wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bewertet. Der größte Gewinner ist dieses Mal Clemens Lippmann. Der Youngster konnte seinen Marktwert um 150.000 Euro steigern und liegt nun bei 400.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent.

Der Schienenspieler ist damit geteilt mit vier anderen Spielern der drittwertvollste Löwe. Ansonsten konnten sich auch noch Innenverteidiger Lasse Faßmann und Sechser Damjan Dordan um jeweils 75.000 Euro auf 150.000 Euro verdoppeln. Zudem stieg der Marktwert von Innenverteidiger Max Reinthaler um 50.000 Euro auf 275.000 Euro.

Rittmüller und Niederlechner büßen an Marktwert ein

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Last-Minute-Neuzugang Marvin Rittmüller und Routinier Florian Niederlechner büßten jeweils 50.000 Euro an Marktwert ein und werden jetzt mit 400.000 Euro bzw. 300.000 Euro bewertet. Niederlechner rutscht damit auf Platz sechs im internen Löwen-Ranking ab, Rittmüller liegt auf einem geteilten dritten Platz. Auf dem geteilten zweiten Platz stehen Kevin Volland, Manuel Pfeifer und Sigurd Haugen mit einer unveränderten Bewertung von jeweils 500.000 Euro. Der wertvollste Löwe bleibt damit Youngster Sean Dulic mit einem Marktwert von 1,3 Millionen Euro.

Außer den sechs genannten Spieler blieben alle restlichen Marktwerte der Sechzig-Spieler unangetastet. Insgesamt steigerte sich der Kaderwert nach der Neubewertung um 250.000 Euro auf 9,25 Millionen Euro. Damit hat der TSV 1860 München bezogen auf den Kaderwert den drittwertvollsten Kader der Dritten Liga. Davor rangieren die Zweitvertretungen aus Hoffenheim und Stuttgart.