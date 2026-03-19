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Marktwert-Update beim TSV 1860: Junglöwen legen ordentlich zu, zwei Routiniers büßen ein

Die Marktwerte der 3. Liga wurden angepasst. Gleich mehrere Junglöwen legen ordentlich zu, die Routiniers Marvin Rittmüller und Florian Niederlechner werden abgewertet.
Christina Stelzl
Christina Stelzl, Felix Bausch |
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Clemens Lippmann (2.v.l.) machte den größten Marktwert-Sprung bei den Löwen.
Clemens Lippmann (2.v.l.) machte den größten Marktwert-Sprung bei den Löwen. © IMAGO

Beim neuesten Marktwert-Update von "transfermarkt.de" wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bewertet. Der größte Gewinner ist dieses Mal Clemens Lippmann. Der Youngster konnte seinen Marktwert um 150.000 Euro steigern und liegt nun bei 400.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent.

Der Schienenspieler ist damit geteilt mit vier anderen Spielern der drittwertvollste Löwe. Ansonsten konnten sich auch noch Innenverteidiger Lasse Faßmann und Sechser Damjan Dordan um jeweils 75.000 Euro auf 150.000 Euro verdoppeln. Zudem stieg der Marktwert von Innenverteidiger Max Reinthaler um 50.000 Euro auf 275.000 Euro.

Rittmüller und Niederlechner büßen an Marktwert ein

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Last-Minute-Neuzugang Marvin Rittmüller und Routinier Florian Niederlechner büßten jeweils 50.000 Euro an Marktwert ein und werden jetzt mit 400.000 Euro bzw. 300.000 Euro bewertet.  Niederlechner rutscht damit auf Platz sechs im internen Löwen-Ranking ab, Rittmüller liegt auf einem geteilten dritten Platz. Auf dem geteilten zweiten Platz stehen Kevin Volland, Manuel Pfeifer und Sigurd Haugen mit einer unveränderten Bewertung von jeweils 500.000 Euro. Der wertvollste Löwe bleibt damit Youngster Sean Dulic mit einem Marktwert von 1,3 Millionen Euro.

Außer den sechs genannten Spieler blieben alle restlichen Marktwerte der Sechzig-Spieler unangetastet. Insgesamt steigerte sich der Kaderwert nach der Neubewertung um 250.000 Euro auf 9,25 Millionen Euro. Damit hat der TSV 1860 München bezogen auf den Kaderwert den drittwertvollsten Kader der Dritten Liga. Davor rangieren die Zweitvertretungen aus Hoffenheim und Stuttgart.

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43 Kommentare
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  • Kaiser Jannick am 13.06.2024 13:53 Uhr / Bewertung:

    Schlecht recherchiert, liebe AZ.

    Nicht der gewechselte Lakenmacher ist mit 450 000 Marktwert der wertvollste Löwe, sondern vielmehr:

    500 000: Fabian Schubert
    450 000: Thore Jacobsen
    400 000: Michael Glück und Joel Zwarts
    350 000: Philipp, Verlaat, Schröter, Guttau

    D.h. drei Neuzugänge stehen beim Marktwert schon unter den top Vier.

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  • Kein1860Fan am 19.10.2023 19:47 Uhr / Bewertung:

    Nach der Marktwerttabelle rangiert 1860 mit 6,15 Mio. € auf dem 9. Platz. Das sollte aber kein Hinweis auf die Wettbewerbsfähigkeit des Kaders sein.

    Auf Platz 1 und 2 rangieren die 2. Mannschaften der Bundesligisten Dortmund und Freiburg, die außer Konkurrenz sind. Mit Abstand vor dem Hauptfeld wird Dresden auf dem 3. Rang geführt.

    Die Mannschaften zwischen Platz 4 (Ingolstadt) und Platz 9 (München) sind vom Wert her lediglich 0,7 Mio. € auseinander. Zudem gibt es statistische Besonderheiten. Wörl wird mit einem MW von 500 T€ geführt, während Kwadwo nur mit einen Wert von 200 T€ geführt wird.

    Dass es auch mit einem bescheidenen Marktwert erfolgreiche Mannschaften geben kann, beweisen derzeit Ulm (20.) und Aue (17.)

    Es gibt keinen Grund zu behaupten, aufgrund der (fiktiven) Marktwerte sei 1860 nicht gut aufgestellt und deshalb habe 60 keine Aufstiegschancen. Es dürfte eher eine Frage der Marktwerte von Trainer und Sportdirektor sein, wo 60 äußerst schlecht aufgestellt ist.

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  • Analyst am 03.04.2025 20:33 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Kein1860Fan

    Schon wieder einen Trainer/SportdirektOr Wechsel?Klingt nach Jahrelanger Kontinuität,eines der größten Mankos in Giesing und manchmal denk ich auch nicht gewollt.

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