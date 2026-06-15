AZ-Plus

Mang wollte den Youngster des TSV 1860 kontaktieren: Kiefersauer bekommt Telefon-Verbot vom Berater

Der TSV 1860 steht vor einer ungewissen Zukunft. Auf einem Fanklubbesuch nennt Präsident Gernot Mang die Hintergründe zum Lizenzknall. Viele Zukunftsfragen kann der Österreicher aber nicht beantworten.
| Kilian Schwarz
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Darf nicht mit U21-Kapitän Xaver Kieferschlager telefonieren: Präsident Gernot Mang.
Darf nicht mit U21-Kapitän Xaver Kieferschlager telefonieren: Präsident Gernot Mang. © IMAGO

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar