Mang wollte den Youngster des TSV 1860 kontaktieren: Kiefersauer bekommt Telefon-Verbot vom Berater

Der TSV 1860 steht vor einer ungewissen Zukunft. Auf einem Fanklubbesuch nennt Präsident Gernot Mang die Hintergründe zum Lizenzknall. Viele Zukunftsfragen kann der Österreicher aber nicht beantworten.

15. Juni 2026 - 17:09 Uhr | Kilian Schwarz

Darf nicht mit U21-Kapitän Xaver Kieferschlager telefonieren: Präsident Gernot Mang. © IMAGO