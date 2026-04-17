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Mang kündigt nach Gipfel beim TSV 1860 an: "Alibi-Spieler wird es nicht geben"

TSV-1860-Präsident Gernot Mang traf sich unter der Woche mit Sport-Boss Manfred Paula und Trainer Markus Kauczinski zum Gipfelgespräch. In der AZ spricht der Oberlöwe über die Ergebnisse.
Kilian Kreitmair |
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Will keine "Alibi-Spieler" beim TSV 1860: Präsident Gernot Mang.
Will keine "Alibi-Spieler" beim TSV 1860: Präsident Gernot Mang. © IMAGO

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