Mang kündigt nach Gipfel beim TSV 1860 an: "Alibi-Spieler wird es nicht geben"

TSV-1860-Präsident Gernot Mang traf sich unter der Woche mit Sport-Boss Manfred Paula und Trainer Markus Kauczinski zum Gipfelgespräch. In der AZ spricht der Oberlöwe über die Ergebnisse.

17. April 2026 - 22:34 Uhr

Will keine "Alibi-Spieler" beim TSV 1860: Präsident Gernot Mang. © IMAGO