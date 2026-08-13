"Malerische Altstadt": Memmingen-OB gibt den Fans des TSV 1860 Tipps für die Auswärtsfahrt

Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf den FC Memmingen. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher spricht im AZ-Interview über die Stimmung im Stadion und verrät, was die Fans in der Stadt erwartet.

Werden wohl auch zahlreich in Memmingen vertreten sein: Die Fans des TSV 1860.

AZ: Herr Rothenbacher, der FC Memmingen trifft in der Regionalliga am Freitagabend auf den TSV 1860. Was erwarten Sie für eine Stimmung in der Stadt und im Stadion?

JAN ROTHENBACHER: Wir erwarten eine volle Stadt und ein volles Stadion, aber auch eine vorfreudige Stimmung. 1860 hat eine große Fangemeinde in der Region, deshalb fühlt sich ein Auswärtsspiel in Memmingen häufig wie ein Heimspiel für die Löwen an.

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Werden Sie das Spiel selbst im Stadion anschauen?

Ich bin Fußballfan und war beim letzten Spiel der Löwen in Memmingen in 2023 auch mit der Familie im Stadion. Dieses Mal verpasse ich das Spiel aber leider, da ich noch im lange vorher schon geplanten Familienurlaub sein werde.

Oberbürgermeister von Memmingen: Jan Rothenbacher von der SPD. © Stadt Memmingen

Werden irgendwelche Sondervorkehrungen für das Spiel vonseiten der Stadt getroffen?

Nein, es wurden vonseiten der Stadt keine Sondervorkehrungen getroffen.

Ein kleiner Rundgang in der malerischen Altstadt mit dem Stadtbach und den kleinen Gassen ist in Memmingen nie verkehrt. Jan Rothenbacher

Rotenbacher empfiehlt den Sechzig-Fans Rundgang durch die Altstadt

Auf was können sich die Löwen-Fans in der Stadt Memmingen freuen?

Ein kleiner Rundgang in der malerischen Altstadt mit dem Stadtbach und den kleinen Gassen ist in Memmingen nie verkehrt. Um dann vielleicht noch bei einem der zahlreichen Straßencafés einzukehren. Am besten vor dem Spiel. Aber auch im Stadion und im econ-ArenaPark herrschen beste Bedingungen für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, auch was die Parkplatzzahlen und die Versorgung der Fans angeht.