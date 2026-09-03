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"Macht es umso enttäuschender": Maier verabschiedet sich von 1860 und tritt nach

Philipp Maier verabschiedet sich auf Instagram von den Löwen-Fans – mit einem kleinen Seitenhieb. Der Mittelfeldspieler hat am Donnerstag bei Drittligist Preußen Münster unterschrieben.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
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Läuft künftig für Preußen Münster auf: Ex-Löwe Philipp Maier.
Läuft künftig für Preußen Münster auf: Ex-Löwe Philipp Maier. © IMAGO

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