"Macht es umso enttäuschender": Maier verabschiedet sich von 1860 und tritt nach

Philipp Maier verabschiedet sich auf Instagram von den Löwen-Fans – mit einem kleinen Seitenhieb. Der Mittelfeldspieler hat am Donnerstag bei Drittligist Preußen Münster unterschrieben.

03. September 2026 - 15:36 Uhr

Läuft künftig für Preußen Münster auf: Ex-Löwe Philipp Maier. © IMAGO