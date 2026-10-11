"Machen uns klar, wie wichtig es ist": Fans des TSV 1860 mit eindeutigen Schlachtrufen

Das Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II wirft seine Schatten voraus.

11. Oktober 2026 - 13:06 Uhr

Stimmten bereits Schlachtrufe gegen den FC Bayern an: Die Fans des TSV 1860. © IMAGO