Interview Löwen-Vize-Präsident über Stadionbesuch: Wie ist es um die Sicherheit in Giesing bestellt?

Peter Schaefer, Vize-Präsident des TSV 1860, hält die Sicherheitsdebatte für überflüssig: „Stadien in Deutschland sind viel sicherer, als sie teilweise dargestellt werden, das belegen die Statistiken deutlich.“

Bernhard Lackner 03. Dezember 2025 - 11:23 Uhr

Der Unternehmensjurist und Anwalt (35) ist gebürtiger Münchner und seit Juli dieses Jahres Vize-Präsident des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner