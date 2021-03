Löwen-Shops öffnen wieder: Was 1860-Fans jetzt beachten müssen

Der Fan-Shop am Trainingsgelände sowie in der Orlandostraße öffnen ab Dienstag wieder. Was Sechzig-Fans jetzt beachten müssen.

München - Alles war bereit für die Wiedereröffnung bei der TSV 1860 Merchandising GmbH, doch dann überschritt die Sieben-Tages-Inzidenz in München am vergangenen Sonntag den Grenzwert von 50. Statt "normaler" Öffnung des Einzelhandels kamen Einschränkungen - wie beispielsweise eine vorheriger Terminbuchung - hinzu.

Wie der TSV 1860 am Montag mitgeteilt hat, habe man sich nach der Verschiebung der Wiedereröffnung nun aber dazu entschieden, einige Fan-Shops ab Dienstag (9. März) dennoch zu öffnen. Sowohl der Shop am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße (Tel. 089/ 6420 8812) als auch das Geschäft in der Orlandostr. 8 (Tel. 089/ 2916 3329) werden mit "Call & meet" öffnen.

Was Löwen-Fans beim Einkauf beachten müssen

Löwen-Fans müssen beim Einkauf jedoch einige Dinge beachten: Ein Termin im Fan-Shop muss unter der jeweils obenstehenden Telefonnummer im Voraus gebucht werden. Zudem darf sich neben dem Personal immer nur ein Kunde in den Ladenräumen aufhalten, die Verweildauer ist auf maximal 20 Minuten beschränkt – der große Shopping-Bummel bleibt also aus.

Vor Ort müssen die Kunden ihre Kontaktdaten für die Nachverfolgung im Falle eines Corona-Falls angeben – dafür ist ein Personalausweis nötig. Zudem dürfen die Fan-Shops - freilich - nur mit einer aufgesetzten FFP2-Maske betreten werden. "Diese Regelung bleibt so lange bestehen, so lange sich der Inzidenzwert zwischen 50-100 bewegt", teilen die Sechzger mit. Fällt die Inzidenz unter 50 ist wieder ein "normaler" Betrieb - also ohne die genannten Einschränkungen - geplant.