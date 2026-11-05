Interview Löwen-Legende Király: "München braucht neben den Bayern auch Sechzig"

Torwart-Legende Gabor Király gratuliert in der AZ seinem Nachfolger Eicher zum Geburtstag und spricht über das neue 1860, Identität als Faktor und weiß-blaue Erinnerungen.

05. November 2026 - 10:45 Uhr

Hat beim TSV 1860 Kultstatus: Gábor Király. © IMAGO