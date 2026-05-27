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Löwen im freien Fall: 1860-Investor Ismaik reagiert auf AZ-Anfrage

Das Präsidium des TSV 1860 will "alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen" zur Rettung ergreifen, Hasan Ismaik verweist auf Aufsichtsrat. Offenbar sind nur acht Spielerverträge auch in der Regionalliga gültig.
Matthias Eicher |
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1860-Präsident Gernot Mang und Investor Hasan Ismaik sind derzeit gefordert, den drohenden Absturz der Löwen in die Regionalliga zu verhindern.
1860-Präsident Gernot Mang und Investor Hasan Ismaik sind derzeit gefordert, den drohenden Absturz der Löwen in die Regionalliga zu verhindern. © IMAGO/Ulrich Wagner

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