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Löwen hadern nach Toto-Pokal-Aus: Fokus jetzt voll auf die Liga

Nach dem ernüchternden Toto-Pokal-Aus gegen Buchbach übt sich der TSV 1860 in Selbstkritik, ringt mit personellen Sorgen und fehlender Abgezocktheit – und richtet den Blick nun voll auf die Liga.
Ruben Stark |
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Chefcoach Alper Kayabunar und 1860-Kapitän Dennis Dressel (li.).
Chefcoach Alper Kayabunar und 1860-Kapitän Dennis Dressel (li.). © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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