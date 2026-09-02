Löwen hadern nach Toto-Pokal-Aus: Fokus jetzt voll auf die Liga

Nach dem ernüchternden Toto-Pokal-Aus gegen Buchbach übt sich der TSV 1860 in Selbstkritik, ringt mit personellen Sorgen und fehlender Abgezocktheit – und richtet den Blick nun voll auf die Liga.

02. September 2026 - 15:33 Uhr

Chefcoach Alper Kayabunar und 1860-Kapitän Dennis Dressel (li.). © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON