"Löwen" freuen sich auf ein "geiles Spiel"

Mit einem Heimsieg gegen Hansa Rostock könnten sich die Münchner "Löwen" wieder im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga zurückmelden. Die Bilanz gegen Rostock macht aber keine Hoffnung.

München

Mit den Rückkehrern Kevin Volland und Florian Niederlechner möchte sich der TSV 1860 München wieder im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga anmelden. Mit einem Heimsieg am Sonntag (13.30 Uhr) würden die "Löwen" bis auf einen Punkt an Gegner Hansa Rostock heranrücken. Von solchen Rechnereien und dem "Meister des Konjunktivs" hält Trainer Markus Kauczinski nichts.

"Wir wissen, dass mit Hansa ein anderes Kaliber auf uns wartet. Es ist eine körperlich robust besetzte Mannschaft mit einer anderen individuellen Qualität als Havelse – ein Top-Gegner", sagte Kauczinski, der am Freitag 56 Jahre alt wurde.

Schwarze Hansa-Serie der "Löwen"

"Drei Punkte zum Geburtstag - da kann ich auch nichts mit anfangen. Wir machen das für uns, nicht für mich, für die Mannschaft, für unsere Fans." Die Münchner hatten in der vergangenen Woche beim 5:0 (1:0) beim TSV Havelse den höchsten Saisonsieg gefeiert. "Wir haben ein gutes Gefühl mitgenommen aus dem Spiel", sagte Kauczinski.

Ob das auch gegen Rostock reicht? In neun Drittliga-Spielen gab es keinen Münchner Sieg, der letzte Erfolg liegt schon 16 Jahre zurück. "Für uns gilt, auf dem Punkt da zu sein und unsere Leistung abzurufen. Wir freuen uns auf diesen Kracher. Das wird ein geiles Spiel", sagte der "Löwen"-Trainer.

Keine Absage befürchtet

Die zuletzt gelb-gesperrten Volland und Niederlechner kehren zurück. Damit verfügt Kauczinski wieder über mehr Alternativen in der Offensive. Ob David Philipp seinen Startplatz verliert, ist offen. "Er hat ein gutes Spiel in Havelse gemacht", sagte sein Trainer. "Auch Maximilian Wolfram hat eine starke Woche hingelegt." Das gelte auch für Justin Steinkötter.

Trotz der starken Schneefälle der letzten Tage scheint die Drittliga-Partie nicht gefährdet zu sein. Der Verein sei im Austausch mit der Stadt und gehe davon aus, dass das Spiel stattfinden könne, hieß es von Vereinsseite.