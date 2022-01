Löwen-Flirt Pascal Sohm erklärt: Das hat gegen einen Wechsel zum TSV 1860 gesprochen

Pascal Sohm war zuletzt immer wieder ein Thema beim TSV 1860. Nun hat sich der Stürmer für einen Wechsel zu Ligarivale Waldhof Mannheim entschieden und erklärt die Gründe.

München - Der Name Pascal Sohm geisterte in den letzten Jahren immer mal wieder an der Grünwalder Straße herum. Im Trainingslager in Belek bestätigte Michael Köllner gar das Interesse am 30-jährigen Stürmer. "Pascal Sohm war mal ein Thema bei uns vor eineinhalb Jahren. Damals war es nicht realisierbar – aus unterschiedlichen Gründen", sagte der Löwen-Coach.

Und auch nach dem Aus von Alpha-Löwe Sascha Mölders wurde Sohm, der bei Dynamo Dresden nicht mehr zum Zug kam, mit dem TSV 1860 in Verbindung gebracht. Köllner dazu: "Ich will es mal so ausdrücken: Naheliegende Lösungen sind nicht immer die besten Lösungen."

Pascal Sohm: 1860 ein Verein "bei dem man gerne gespielt hätte"

Letztendlich entschied sich der Angreifer in der Winterpause für einen Wechsel zum Tabellenfünften Waldhof Mannheim. "Die sportlichen Ziele sind für mich wichtig, die Perspektive war bei Waldhof wirklich am besten", sagte Sohm gegenüber " ". Auch andere Faktoren, wie der Standort und die Lage waren für den 30-Jährigen entscheidend, "dass es mir jetzt auch ermöglicht in meine Heimat kurze Wege zu haben", so der gebürtige Baden-Württemberger.

Erst Gegner, künftig Kollegen? Sechzigs Torhüter Marco Hiller (r.) gegen Dresdens Pascal Sohm. © sampics/Augenklick

Allerdings stellte Sohm klar, dass auch die Münchner Löwen in seinen Überlegungen eine Rolle gespielt haben. "Auch andere Vereine haben angefragt, auch viele Traditionsvereine, wie zum Beispiel 1860 München. Das ist natürlich ein Verein, bei dem man gerne gespielt hätte, muss man wirklich auch sagen", erklärte der Offensivspieler. "Am Ende haben aber die Parameter, die für mich entscheidend waren, alle für Waldhof gesprochen."

Nun geht Sohm für Mannheim auf Torejagd, im März kommt es dann zum Duell mit den Löwen.