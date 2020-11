Löwen-Fans witzeln über Donald Trump: "Stop the count!"

Der TSV 1860 hat sich mit dem 6:1-Kantersieg gegen den Halleschen FC an der Tabellenspitze etabliert. Weil die Sechzger am Samstag zwischenzeitlich Spitzenreiter waren, forderten einige Anhänger, in Anlehnung an die Wahl-Manipulationsvorwürfe von Donald Trump, scherzhaft den Abbruch der Liga.

08. November 2020 - 10:49 Uhr | Matthias Eicher

Donald Trump will den Sieg seines Herausforderers nicht anerkennen. © Evan Vucci/AP/dpa