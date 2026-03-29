Löwen-Familie in tiefer Trauer: TSV-1860-Legende Karsten Wettberg ist tot

Der TSV 1860 trauert um eine Vereinslegende: Am Sonntagnachmittag ist Karsten Wettberg im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Große Trauer beim TSV 1860! Vereinslegende Karsten Wettberg soll am Sonntagnachmittag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit verstorben sein. Dies teilte der Verein mit.

Wettberg war von Februar 1990 bis Juni 1992 Trainer der Löwen und feierte 1991 den viel umjubelten Aufstieg in die 2. Bundesliga, woraufhin ihm "König von Giesing" verliehen wurde. Zwischen dem 28. März 2007 und dem 26. Mai 2008 war er zudem Vizepräsident der Löwen.

"Die gesamte Löwen-Familie ist in tiefer Trauer. Karsten Wettberg war eine Trainer-Legende und ein Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er hat weit über die Grenzen von Giesing tiefe Spuren – nicht nur bei den Löwen – hinterlassen. Ruhe in Frieden!", heißt es in der Mitteilung des Vereins.