"Kommen aus gutem Lauf": TSV 1860 erwartet schwieriges "Prestige"-Duell in Würzburg

TSV-1860-Trainer Markus Kauczinski begegnet den Würzburger Kickers mit reichlich Respekt. Für den DFB-Pokal sind beide Teams schon qualifiziert. Das ändert aber nichts an seinem Siegeswillen.

Der TSV 1860 und Markus Kauczinski sind am Samstag in Würzburg zu Gast. (Archivbild)

Trainer Markus Kauczinski vom TSV 1860 stellt sich im Finale des bayerischen Landespokals auf eine schwierige Aufgabe ein. Er erwarte ein "50:50-Spiel", sagte der Coach vor der Partie bei den Würzburger Kickers am Samstag (16.30 Uhr).

Die Würzburger kämen "aus einem guten Lauf", sagte Kauczinski. Die Kickers schlossen die Regionalliga-Saison als Tabellenzweiter ab und kämpfen in den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Lok Leipzig um die Drittliga-Rückkehr.

Beide Teams im DFB-Pokal dabei

Die Münchner indes kassierten zuletzt zwei Niederlagen und beendeten die Runde, in die sie mit großen Ambitionen gestartet waren, nur auf Rang acht. "Wir kommen aus keiner leichten Phase", räumte Kauczinski ein.

Auch wenn beide Teams - die Kickers als bayerischer Amateurmeister - schon vor dem Finale des Toto-Pokals für den DFB-Pokal qualifiziert sind, wolle er unbedingt gewinnen. Es gehe um einen Titel und damit auch um "Prestige", erklärte der 56-Jährige. Er wolle die Saison "vernünftig abschließen".