Löwen-Duell in Braunschweig: 550 Tickets für Fans des TSV 1860

Beim Spiel gegen den TSV 1860 darf Eintracht Braunschweig erstmals in der laufenden Saison wieder Gästefans empfangen. Für die Sechzger gibt es 550 Tickets.

Hier müssen die Löwen am kommenden Wochenende ran: Das Eintracht-Stadion von Braunschweig.

München - Aufgrund des bestehenden Hygienekonzepts waren bei den Heimspielen von Eintracht Braunschweig in dieser Saison bislang noch keine Gästefans zugelassen. Das wird sich jetzt ändern: Für das Spiel von Braunschweig gegen den TSV 1860 am kommenden Samstag (28. August) gibt es insgesamt 550 Karten für Sechzig-Fans. Das teilten beide Vereine am Montag mit.

Das Kontingent setzt sich aus 300 Steh- und 250 Sitzplätzen zusammen. Der Verkauf dieser Eintrittskarten wird vollständig über das Ticketportal der Gastgeber abgewickelt, teilten die Löwen mit. Interessierte sollten sich mit dem Kauf also beeilen. Der Verkauf startet voraussichtlich am Donnerstag.