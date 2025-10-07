Löwen bejubeln 11:1 – und Mang verspricht: "Trainer kommt bald!"

Der TSV 1860 feiert im Rahmen seiner "Regio-Tour" einen standesgemäßen Sieg beim FC Amberg. Präsident Gernot Mang äußert sich zur Trainersuche: "Wir sind in guten Gesprächen und es sieht nicht so schlecht aus."

Willkommene Abwechslung inmitten der tristen Herbst-Krise: Am Dienstagabend war der TSV 1860 im Rahmen der gemeinsam mit Hauptsponsor "die Bayerische" veranstalteten "Regio-Tour" zu Gast beim FC Amberg und feierte dabei sich und seine Fans. Das hat's schon länger nicht mehr gegeben!

Gegen den Bezirksliga-Tabellenführer wechselte Noch-Immer-Interimscoach Alper Kayabunar, der in Ermangelung eines neuen Cheftrainers zum dritten Mal bei den Löwen-Profis an der Seitenlinie stand, erwartungsgemäß ordentlich durch und gab zahlreichen Nachwuchskräften eine Chance, die etatmäßigen Stammspieler fehlten gänzlich auf dem Spielberichtsbogen.

Interimstrainer Kayabunar lässt in Amberg die Jungspunde ran

So standen mit Paul Bachmann, Emre Erdogan, Lasse Fassmann, Clemens Lippmann, Finn Fuchs und Cristian Leone gleich mehrere Junglöwen in der Startelf. Mit Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, saß noch ein prominenter Jungspund auf der Bank.

Vor den Augen des ehemaligen 1860-Trainers Michael Köllner, der auf Einladung der Amberger auf der Tribüne saß, und Ex-Nationalspieler Didi Hamann wurden die Sechzger ihrer Favoritenrolle gerecht. Patrick Hobsch (2. Minute), Philipp Maier (33.), Erdogan (40., 52.), Justin Steinkötter (46., 76.), Tunay Deniz (52., 54., 78.), Raphael Schifferl (68.) und Klose (85.) sorgten für einen standesgemäßen 11:1-Sieg der Sechzger. Den Ehrentreffer für die Hausherren erzielte Matthew Carswell in der 90. Minute.

Trainersuche: 1860-Präsident Mang berichtet von "guten Gesprächen"

Für die Löwen richtet sich der Fokus nun voll auf die Trainersuche. "Wie ich am Wochenende schon gesagt habe, ist es unser Ziel, dass wir Ende der Woche einen Trainer vorstellen können. Wir sind in guten Gesprächen und es sieht nicht so schlecht aus", sagte Präsident Gernot Mang in der Halbzeitpause beim "Oberpfalz Echo", das die Partie übertragen hat.

Nach der Länderspielpause geht es für die Sechzger im heimischen Grünwalder Stadion gegen Tabellenführer MSV Duisburg. Risiko oder Chance?

"Wir brauchen Ruhe, Stabilität und dass wir jetzt wieder Spiele gewinnen", sagte Mang: "Wir haben jetzt gegen Duisburg den ungeschlagenen Tabellenführer. Das ist eine Riesen-Chance für uns, wieder Euphorie zu entfachen."

Mit einem neuen Trainer – wie auch immer der heißen wird.