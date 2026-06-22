Sechzigs Befreiungskrampf: "Die größte Chance des TSV 1860 seit vielen, vielen Jahren"

Die Trennung von Investor Hasan Ismaik kündigt 1860-Präsident Gernot Mang bei der Mitgliederversammlung nicht an, aber die baldige Insolvenz der KGaA an – zur Freude der Mitglieder, die eine neue Profi-GmbH durchwinken.

22. Juni 2026 - 09:45 Uhr

Die Anführer des weiß-blauen Befreiungskampfes: Präsident Gernot Mang (2.v.l) und seine Stellvertreter Peter Schaefer (l.) und Christian Dierl (2.v.r.), sowie Ex-Vize Heinz Schmidt. © sampics