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Sechzigs Befreiungskrampf: "Die größte Chance des TSV 1860 seit vielen, vielen Jahren"

Die Trennung von Investor Hasan Ismaik kündigt 1860-Präsident Gernot Mang bei der Mitgliederversammlung nicht an, aber die baldige Insolvenz der KGaA an – zur Freude der Mitglieder, die eine neue Profi-GmbH durchwinken.
Matthias Eicher |
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Die Anführer des weiß-blauen Befreiungskampfes: Präsident Gernot Mang (2.v.l) und seine Stellvertreter Peter Schaefer (l.) und Christian Dierl (2.v.r.), sowie Ex-Vize Heinz Schmidt.
Die Anführer des weiß-blauen Befreiungskampfes: Präsident Gernot Mang (2.v.l) und seine Stellvertreter Peter Schaefer (l.) und Christian Dierl (2.v.r.), sowie Ex-Vize Heinz Schmidt. © sampics

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