Fußball-Löwen auf dünnem Eis: Der TSV 1860 tauscht Rasen gegen Kufen und absolviert bei Kooperationspartner Tölzer Löwen eine schweißtreibende Eiseinheit. Vor allem Florian Niederlechner weiß zu überzeugen.

Spaß hatten sie alle beim Training der ganz anderen Art, anstrengend war es vor allem für die Fußballer, sehr anstrengend bisweilen. "Es ist eine ganz andere Belastung. Ich sage, morgen haben 80 Prozent Muskelkater, ganz sicher", prophezeite ein lächelnder Florian Niederlechner seinen Löwen vom TSV 1860, die am Dienstag bei den Tölzer Löwen, den Eishacklern, auf eine gemeinsame Eiseinheit vorbeischauten.

Seit 2024 kooperieren beide Klubs und nun zum zweiten Mal trafen sie sich in der Arena beim Eishockey-Drittligisten.

Da schau her, schönes Passspiel: Nachwuchskoordinator Stefan Lex (l.) beeindruckt offenbar Stürmer Florian Niederlechner mit seinem Können. © sampics

Stürmerroutinier Niederlechner machte dabei unter den schweißgebadeten Fußballern auf Schlittschuhen eine Bella Figura, ein Tor gelang ihm auch noch gleich zu Beginn des gut einstündigen Spiels der gemischten Teams.

"Es ist jetzt eine gute Woche, wo wir es machen können. Da steht der Teamgedanke im Vordergrund", sagte Niederlechner mit Blick auf das bevorstehende spielfreie Regionalliga-Wochenende.

Für den ein oder anderen ist das Eis dann anchmal (noch) zu glatt, hier purzelt Emre Erdogan zu Boden. © sampics

Nicht alle Spieler der Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar standen aber auf dem Eis. Diejenigen, wie Kapitän Dennis Dressel, die sich mit kleinen Blessuren herumschlagen, schauten mit dem Coach und etwa 300 Zuschauern von der Tribüne aus zu. Es sollte sich bei allem Spaß ja auch keiner verletzen.

Da kann sich auch Trainer Alper Kayabunar teilweise das Lachen nicht verkneifen. © sampics

"Es macht Bock. Ich habe mich echt gefreut, dass wir das heute machen, weil ich einfach Eishockey-Liebhaber bin", stellte Niederlechner noch fest, bevor er für den nächsten Wechsel wieder aufs Eis sprang.