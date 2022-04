Letztes 1860-Auswärtsspiel: Löwen-Ultras sind in Magdeburg dabei

Am 7. Mai geht's zum potenziellen Meister 1. FC Magdeburg: Die Löwen-Ultras wollen ihre Fan-Busse beim letzten Auswärtsspiel des TSV 1860 in dieser Drittliga-Saison voll machen.

München - Die Löwen-Ultras werden den TSV 1860 bei seinem letzten Auswärtsauftritt in dieser Saison unterstützen. Wie der Ultra-Dachverband "Münchner Löwen" mitteilt, führt die Abschlussfahrt nach Magdeburg.

Ultra-Dachverband organisiert Saisonabschlussfahrt

Dort treffen die Sechzger am Samstag, 7. Mai (14 Uhr) auf den potenziellen Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg. Für aktuelle Mitglieder kostet die Fahrt inklusive Ticket 65 Euro, Interessenten können sich auch am kommenden Heimspieltag gegen den VfL Osnabrück, in Duisburg und zum Heimspiel gegen den TSV Havelse anmelden.

Wer noch kein Mitglied sei, könne das bereits jetzt für 18,60 Euro für die kommende Spielzeit werden - und an der Fahrt nach Magdeburg teilnehmen.