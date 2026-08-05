Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 den FC Augsburg II zum ersten Heimspiel der neuen Saison im Grünwalder Stadion. Gegen die Zweitvertreter der Fuggerstädter wird allerdings lediglich Leichtbier ausgeschenkt. Das ist der Grund.

Am Freitagabend wird die Westkurve erstmals in dieser Saison wieder komplett voll sein. (Archivbild)

Endlich wieder Fußball auf Giesings Höhen! Am Freitagabend empfangen die Sechzger den FC Augsburg II (19 Uhr) im Grünwalder Stadion. Es ist die erste Partie der "neuen Löwen" in heimischen Gefilden. Und die dürfte – obwohl es lediglich gegen eine Zweitvertretung geht – nicht nur wegen der leidenschaftlichen 1860-Anhänger durchaus stimmungsvoll werden.

Hintergrund: Auch die Fans der Fuggerstädter haben offenbar richtig Lust auf die Partie im traditionsreichen Grünwalder Stadion. Da die erste Mannschaft noch mitten in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison steckt, haben sich die Augsburger Anhänger kurzerhand dazu entschieden, ihre Zweite zu unterstützen. Anders als bei den meisten Zweitvertretungen, die in aller Regel wenig Fanunterstützung mitbringen, wird der Gästeblock am Freitagabend also gut gefüllt sein – und das, obwohl der Kartenvorverkauf für die Gäste nur für FCA-Vereinsmitglieder geöffnet war.

Darum gibt es gegen Augsburg II nur Leichtbier

Der große Andrang an Auswärtsfans hat freilich auch Auswirkungen auf die Sicherheitsmaßnahmen. Damit alles in geordneten Bahnen abläuft, wird es im Grünwalder Stadion beim Spiel gegen den FC Augsburg II daher lediglich Leichtbier ausgeschenkt. Da schmerzt das Herz des trinkfreudigen Löwen-Fans ...

Organisatorisch gibt es im Vergleich zu den Heimspielen der vergangenen Drittliga-Saison nicht allzu viele Änderungen. In einer offiziellen Mitteilung weist der Verein darauf hin, dass es zu dieser Saison in der Westkurve gegen eine Gebühr von fünf Euro (nur bargeldlos) die Möglichkeit einer Gepäckabgabe von Taschen, die das DIN-A4-Format überschreiten, gibt.

Sitzkissen im Stadion verboten? 1860-Post sorgt für Lacher

Taschen in dieser Größe befinden sich auf einer Liste mit Gegenständen, die nicht mit ins Stadion genommen werden. Wer sich den entsprechenden Post auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Vereins anschaut, wird bei den verbotenen Gegenständen auch den Begriff "Sitzkissen" finden.

Wer sich nun ums gemütliche Sitzen in den doch relativ harten Sitzschalen sorgt, der kann allerdings beruhigt sein: Laut Klubangaben handelt es sich dabei lediglich um einen Fehler der Rechtschreibkorrektor, gemeint seien eigentlich Selfie-Sticks. So eine kleine Panne samt Lacher darf auch mal passieren ...