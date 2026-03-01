Langersehntes Schröter-Comeback zeigt Kauczinski-Kurs für den TSV 1860 auf

Beim Auswärtssieg in Hoffenheim feiert Morris Schröter nach über einem Jahr sein Comeback beim TSV 1860. Seine Einwechslung ist aber viel mehr als seine langersehnte Rückkehr, sie zeigt auch den Kurs von Trainer Markus Kauczinski.

Endlich wieder auf dem Platz, die Leidenszeit hat ein Ende: Morris Schröter am Ball in Hoffenheim.

Es lief die 65. Spielminute im Auswärtsspiel der Löwen am vergangenen Freitagabend bei der TSG 1899 Hoffenheim II, da durfte ein Mann den vom Flutlicht beleuchteten Rasen betreten, der eine über einjährige Leidenszeit hinter sich hat: Morris Schröter.

"Ich freue mich riesig, wieder hier das erleben zu dürfen, vor euch spielen zu dürfen – und dann mit einem Sieg", sagte der 31-jährige Routinier nach dem 2:1-Sieg der Sechzger in einem Video an die über 2.000 mitgereisten Anhänger gerichtet.

Schröter hofft, "dass so etwas nicht so schnell wiederkommt"

Emotionale Worte des Außenbahnspielers der Blauen, die nochmal zusätzlich an Bedeutung gewinnen, wenn man sich das letzte Drittligaspiel Schröters und seine enorme Ausfalldauer vor Augen führt: Der gebürtige Wolfener (Sachsen-Anhalt) war zuletzt beim 2:1-Sieg bei Viktoria Köln aufgelaufen – am 1. Februar 2025.

"Nach über einem Jahr das erste Pflichtspiel – das war eine kräftezehrende Zeit", sagte Schröter beim Portal "dieblaue24": "Ich bin froh, dass ich sie überwunden habe und hoffe, dass so etwas nicht so schnell wiederkommt."

Die lange Zwangspause des Routiniers ist auch deshalb bemerkenswert-bitter gelaufen, weil Schröter einen langwierigen Muskelriss eigentlich bereits wieder ausgestanden hatte, dann aber einen Rückschlag erlebte.

Voller Einsatz für den Auswärtssieg: Morris Schrötersorgt mit vollem Einsatz für Entlastung gegen die junge Garde von Hoffenheims U23. © IMAGO

Laut Cheftrainer Markus Kauczinski hatte Schröter selbst einige Wochen nach Trainings-Comeback "noch nicht das Gefühl, der Mannschaft helfen zu können", was deutlich aufzeigt, wie sehr die lange Abstinenz auch an der Psyche des 1860-Profis genagt hat.

Schröter verschafft 1860-Trainer Kauczinski neue Optionen

Nun, da Schröter wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und im Kraichgau als Joker seinen Teil dazu beitragen konnte, dass 1860 als Sieger nach Hause fuhr, könnte er mit seiner Qualität und seiner Zweitliga-Erfahrung noch wichtig werden für den TSV.

Spannend war auch, zu beobachten: Kauczinski hat in Hoffenheim nicht nach Namen eingewechselt, denn die hochkarätigen Torjäger Patrick Hobsch und Florian Niederlechner mussten (länger) auf der Bank schmoren. Kauczinski tauschte einzig gemäß seiner taktischen Überlegungen aus, den Sieg über die Zeit zu bringen – mit Tempo über die Außenbahnen durch Schröter und Joker Justin Steinkötter, der schon zuletzt durch seinen ersten Saisontreffer und auffällige Leistungen in der Rangfolge nach oben gewandert ist.

Nun ist auch Schröter wieder da, bei dem na glatt von einer Art verspäteter Winter-Neulöwe sprechen könnte.