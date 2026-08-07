Kurz vor dem Heimauftakt: Das hat sich jetzt beim TSV 1860 geändert

Neue Adresse, neues Gefühl, neue Firma: Der TSV 1860 hat kurz vor dem Heimdebüt in der Regionalliga-Saison seine neue Homepage erstellt.

Die Löwen starten am Freitagabend (19 Uhr im AZ-Liveticker) in ihre Heimspiel-Saison im Grünwalder Stadion. Am 3. Spieltag der Regionalliga empfängt der TSV 1860 die Zweitvertretung des FC Augsburg auf Giesings Höhen.

Pünktlich vor dem Heimauftakt haben die Sechzger auch ihre neue Homepage live gestellt. Unter ist die neue Seite der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH aufrufbar.

Alte Homepage "aktuell nicht erreichbar"

Neben den klassischen Reitern wie "News", "Spielplan" und "Teams" ist auch ein Link auf das neue Ticketing-Portal sowie auf die Seite des Hauptvereins zu finden.

Die ursprüngliche Seite der Profifußballer des TSV 1860 ( ) – also die der vorinsolventen KGaA, die das Spielrecht nicht mehr besitzt – zeigt seit längerem den Status "Diese Seite ist aktuell nicht erreichbar". Lediglich ein Link führt jeweils zum alten "Ticketing" (es können dort keinerlei Eintrittskarten mehr erworben werden) sowie zum alten "Fanshop", betrieben über die Mechandising GmbH von Hasan Ismaik.