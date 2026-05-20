Kuriose Klub-Landkarte beschert dem TSV 1860 die "Dritte Liga Süd-West"

17 der 19 Gegner des TSV 1860 in der Saison 2026/27 der Dritten Liga stehen bereits fest – und damit auch, dass das neue Teilnehmerfeld für eine kuriose Verteilung auf der Landkarte sorgt.

Der Mannschaftsbus des TSV 1860 bei der Abfahrt vom Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. In der Saison 2026/27 geht es verstärkt in den Westen.

Neue Saison, neue Gegner für den TSV 1860: Mit dem Ende der Spielzeit 2025/26 steht das Teilnehmerfeld der 3. Liga 2026/27 bis auf zwei Plätze fest. Diese werden über die Zweitliga-Relegation (Greuther Fürth gegen Rot-Weiss Essen) sowie die Aufstiegsplayoffs (1. FC Lokomotive Leipzig gegen Würzburger Kickers) ausgespielt.

Die Liga verlassen haben der VfL Osnabrück und Energie Cottbus (beide aufgestiegen) sowie der TSV Havelse, Erzgebirge Aue, der SSV Ulm und Schweinfurt 05 (alle abgestiegen). Neu hinzukommen Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster (aus der Zweiten Liga abgestiegen) sowie die SG Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und der SV Meppen (aufgestiegen aus den Regionalligen). Vor allem die überraschende Rückkehr der Düsseldorfer nach 17 Jahren sorgt für frischen Wind.

Einziger Nicht-Süd-West-Gegner der Löwen ist derzeit Rostock

Ein Kuriosum zeigt sich beim Blick auf die noch nicht ganz vollständige neue Drittliga-Landkarte. Sämtliche Spielorte konzentrieren sich mit einer Ausnahme auf die alten Bundesländer. Mehr noch, die Spielklasse wirkt wie eine "Dritte Liga Süd-West". In dieser Konstellation erscheint Hansa Rostock wie eine Drittliga-Exklave, die Kogge segelt an der Ostsee weit abseits vom neuen Drittliga-Schuss.

Die kürzeste Auswärtsfahrt des FCH wäre derzeit der Trip nach Meppen ins Emsland, der rund 420 km beträgt. Ändern könnte sich das nur durch den Aufstieg von Lok Leipzig, das rund 20 km näher an Rostock liegt als Meppen.

1860 zweimal nach Aspach und Köln – kommt das Franken-Doppel?

Für den TSV 1860 bedeutet die neue Konstellation noch mehr Reisen in den Westen, denn zu den bisherigen Ligakonkurrenten SC Verl, MSV Duisburg, Viktoria Köln und Alemannia Aachen kommen mit den beiden Fortunas und Münster nun drei weitere Klubs aus NRW dazu. Bei einer Niederlage gegen Fürth in der Relegation würde zudem Essen in der Liga verbleiben.

Kurios: Die Löwen müssen gleich zweimal die gleichen Städte ins Navigationsgerät eingeben. Sie treten zweimal in Köln (gegen Viktoria und Fortuna) und zweimal in Aspach (gegen die SG Sonnenhof und den VfB Stuttgart II) an.

Durch die Relegationen ist zudem ein Franken-Doppel für Sechzig möglich, denn sowohl Fürth als auch Würzburg könnten sich noch ins Teilnehmerfeld schieben. Das würde die Reisestrapazen der Giesinger im Vergleich zu Reisen nach Essen oder Leipzig deutlich reduzieren.

Saison-Start am 7. August 2026, Ende am 22. Mai 2027

Die Saison 2026/27 der 3. Liga beginnt am 7. August, die letzten Spiele vor der Winterpause finden am 20. Dezember im Rahmen des 18. Spieltags statt. Fortgesetzt wird die Spielzeit ab dem 15. Januar, der 38. und letzte Spieltag ist für den 22. Mai anvisiert.