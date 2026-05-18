Kuriose Klub-Landkarte beschert dem TSV 1860 die "Dritte Liga Süd-West"

17 der 19 Gegner des TSV 1860 in der Saison 2026/27 der Dritten Liga stehen bereits fest – und damit auch, dass das neue Teilnehmerfeld für eine kuriose Verteilung auf der Landkarte sorgt.

18. Mai 2026 - 22:35 Uhr

Der Mannschaftsbus des TSV 1860 bei der Abfahrt vom Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. In der Saison 2026/27 geht es verstärkt in den Westen. © IMAGO/Ulrich Wagner