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Kuriose Klub-Landkarte beschert 1860 die "Dritte Liga Süd-West"

17 der 19 Gegner des TSV 1860 in der Saison 2026/27 der Dritten Liga stehen bereits fest – und damit auch, dass das neue Teilnehmerfeld für eine kuriose Verteilung auf der Landkarte sorgt.
Florian Weiß |
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Der Mannschaftsbus des TSV 1860 bei der Abfahrt vom Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. In der Saison 2026/27 geht es verstärkt in den Westen.
Der Mannschaftsbus des TSV 1860 bei der Abfahrt vom Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. In der Saison 2026/27 geht es verstärkt in den Westen. © IMAGO/Ulrich Wagner

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