Kurios: Ex-Löwe Kiefersauer musste lange auf Spielberechtigung warten

Ex-Löwe Xaver Kiefersauer musste aufgrund der KGaA-Insolvenz lange auf seine Spielberechtigung warten. Erst kurz vor dem Ligastart wurde eine Einigung erzielt.

Das hat sich Xaver Kiefersauer mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Der 20-Jährige, der im Sommer vom TSV 1860 zum 1. FC Nürnberg gewechselt ist und direkt an Drittligist Würzburger Kickers weiterverliehen wurde, musste bis kurz vor dem Ligastart auf seine Spielberechtigung warten.

Hintergrund: Laut "Main Post" hatte der Mittelfeldspieler wegen der eingeleiteten Insolvenz der KGaA, über die sein Vertrag bei den Löwen gelaufen war, zunächst noch keine Freigabe erhalten. Demnach mussten vorher noch die Ablösemodalitäten zwischen 1860 und dem FCN abschließend geklärt werden. Dies geschah erst kurz vor dem Ligastart gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Wochenende (2:2).

Kiefersauer war Kapitän der U21-Meistermannschaft

Kiefersauer wechselte im Alter von zehn Jahren in die renommierte Jugendabteilung von 1860 und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison führte er die U21 als Kapitän aufs Feld und holte mit seiner Mannschaft, die nun einen wesentlichen Teil des aktuellen Löwen-Kaders darstellt, den Titel in der Bayernliga. Kurz vor Ende der Saison durfte er unter Ex-Coach Markus Kauczinski auch in der ersten Mannschaft ran und stand in den letzten beiden Saisonspielen sogar in der Startelf.