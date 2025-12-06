AZ-Plus

Kult-Trikot von Rudi Völler kehrt zurück: Löwen lassen die 80er brüllen

Der TSV 1860 erinnert an erfolgreiche Zeiten und bringt eine neue Retro-Kollektion heraus.
Wolfgang Sidka (li.) und Rudi Völler trugen 1981 das Löwen-Trikot.
Wolfgang Sidka (li.) und Rudi Völler trugen 1981 das Löwen-Trikot.

Der TSV 1860 hat mal wieder eine neue Retro-Kollektion auf den Markt gebracht und dabei wohl für viele Löwen-Fans einen echten Volltreffer gelandet.

In Kooperation mit Copa, bekannt für die detailgetreue Nachbildung klassischer Fußballtrikots, wurde jetzt unter anderem das Trikot aus der Saison 1980/81 neu präsentiert – damals getragen von keinem geringeren als Rudi Völler.

Völler-Trikot als 1860-Retro-Shirt erhältlich

Der aktuelle DFB-Sportdirektor wechselte damals als junger Hoffnungsträger nach Giesing und schlug im Löwen-Dress mit dem legendären Sponsor Doppeldusch sofort ein. Insgesamt erzielte er in 74 Spielen 49 Toren für die Sechzger. Jetzt ist das Shirt für 70 Euro im Löwen-Fanshop erhältlich.

Auch ein Meistershirt aus der Saison 1965/66 (70 Euro), eine Retro-Jacke aus der Spielzeit 1973/74 (90 Euro) sowie eine Jacke (90 Euro), die stellvertretend für die erfolgreichen 90er Jahre steht, wurden entworfen.

Die Vereinsikonen Bernhard Winkler und Hans Reich präsentieren unter anderem die neue Kollektion, die ab sofort im Löwen-Fanshop erhältlich ist.

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der Münchner am 04.12.2025 16:39 Uhr / Bewertung:

    jetzt bracht`s nur noch Retrospieler!
    Großer Rudi
    Radi
    Brunnenmeier Rudi
    Blankenburg
    Völler
    Novak
    Bründl
    die Zwillinge
    usw.
    das wär ne Mannschaft!

  • rotweiss am 04.12.2025 17:12 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der Münchner

    Und eine volle Retro-Geldbörse !
    Hat es glaube noch nie gegeben,oder ?

  • Der Münchner am 04.12.2025 22:14 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von rotweiss

    doch, zu Wenzel`s Zeiten!

