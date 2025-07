Interview Kult-Löwe Rodrigo Costa traut dem TSV 1860 den Aufstieg zu: "Gute Vereinsführung"

Kult-Löwe Rodrigo Costa gibt in der AZ eine Liebeserklärung an München ab, spricht über die aktuelle Situation beim TSV 1860 und erklärt, was er mit Ronaldinho in der bayerischen Landeshauptstadt plant.

19. Juli 2025 - 13:59 Uhr | Reinhard Franke

Rodrigo Costa, ehemaliger Spieler des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner