1860-Präsident Mang und OB Krause treffen sich beim offiziellen Wiesn-Termin der Sechzger und schwärmen in trauter Eintracht von einer Grünwalder-Sanierung - und von Fördermitteln.

Dienstag, 17.54 Uhr, Hacker-Festzelt. Noch bevor die Löwen-Mannschaft um Kapitän Dennis Dressel und Chefcoach Alper Kayabunar mit seinem Trainerteam die Außentreppe erklomm, stiegen Vereinspräsident Gernot Mang und seine Vizepräsidenten empor, um die Wiesn-Gaudi zu starten.

Um 17.59 Uhr kam, wie angekündigt, der neue OB Dominik Krause zum Tross des TSV 1860 hinzu, um seinen Antrittsbesuch bei den Blauen zu machen. Nach minutenlangem Händeschütteln, das sich mancher Protagonist mit einer Maß Festbier versüßte, machten die Sechzger den "Himmel der Bayern" zum "Himmel der Löwen" - denn die Herren Mang und Krause zeigten sich lachend und in trauter Eintracht, sie duzten sich und nährten mit ihren Worten den großen Traum der Sechzger.

München-OB Krause äußert sich zu Sechzigs Grünwalder-Plänen

"Wir sind ja gestern Olympia-Looping gefahren als Vorzeichen für Olympia", sagte Krause (Grüne) über die kurios eingelösten Wettschulden der Achterbahnfahrt mit Ministerpräsident Markus Söder und kündigte mit Bliack auf München als deutschen Bewerber für die Austragung der Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 an: "Da legen wir jetzt richtig los - und im besten Fall hat das Ganze eine Auswirkung auf die Sechzger und das Grünwalder Stadion."

Gemeint ist selbstverständlich, das Sechzgerstadion zu einer olympischen Wettkampfstätte zu machen - und praktischerweise ganz nebenbei zu einem erstligatauglichen wie rentablen Schmuckkästchen für Sechzig. Einziges Problem: Aufgrund starker internationaler Konkurrenz ist längst nicht sicher, dass die Spiele nach München kommen. Laut Krause starte im Frühjahr 2027 der Strategic Dialogue mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), eine Entscheidung fällt erst 2029.

1860-Präsident Gernot Mang mit Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl und Münchens OB Dominik Krause. © IMAGO/Ulrich Wagner

Und wie passt das zu Sechzigs Stadionplan, 2028 den ersten Spatenstich zu setzen und den Ausbau 2030 vollendet zu haben, wie auf der Mitgliederversammlung im Zenith verkündet? Mang musste schmunzeln, ließ jedoch gekonnt Krause den Vortritt: "Jetzt müssen wir uns erstmal die Pläne nochmal genau anschauen, den Freistaat mit ins Boot holen und ich glaube, bei 1860 gibt es auch noch das eine oder andere zu tun!"

Viel eleganter hätte man kaum ausdrücken können, dass diese Stadionträume eher zu einem finanzstarken Zweit- oder Erstligisten passen als zu einem abgestürzten Regionalliga-Klub, der sich eben von seinem Investor getrennt hat.

Grünwalder-Pläne: Krause hofft auf Mittel vom Bund

Krause konnte auch noch keinerlei Zahlen nennen, erklärte aber: "Ganz konkret erhoffen wir uns natürlich finanzielle Unterstützung vom Freistaat und vom Bund." Mit Söder ist Krause ja nicht nur in den Fünfer-Looping eingestiegen, sondern auch schon in die bayerische Bewerbungsplanung, die sich gegen die deutsche Konkurrenz Rhein-Ruhr durchgesetzt hat. Mit dem Bund seien nun die ersten Gesprächstermine ausgemacht. Krause erhoffe schnelle Ergebnisse.

Oberlöwe Mang blieb mangels konkreter Aussagen über Finanzierungsfragen, zwei Dinge herauszustellen. Erstens: "Ich möchte betonen, dass für uns, für 1860, diese Bewerbung Gold wert ist, denn wir stehen wie kein anderer Münchner Verein für den Breitensport." 1860 wolle "Olympioniken fördern" und "ein Fundament aufbauen".

Zweitens: "Wir sind hier wirklich sehr, sehr eng im Austausch mit der Stadt, es ist eine hervorragende Zusammenarbeit mit allen Referaten der Landeshauptstadt München und der Stadionkommission und es schreitet wirklich sehr, sehr gut voran."

Das Schlusswort gehörte Krause, der nahe am Grünwalder wohnt: "Sechzigs Spieltage sind bombastisch. Wenn wir jetzt auch noch Olympia im Stadtteil hätten." Man wird ja noch träumen dürfen unter dem Himmel der Löwen. . .