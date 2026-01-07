"Kommt der Trainer in mir raus": Darum steht TSV-1860-Boss Paula in Trainingsklamotten auf dem Feld

Manfred Paula ist im Trainingslager des TSV 1860 in Belek so nah wie kaum einer seiner Vorgänger an der Mannschaft dran.

07. Januar 2026 - 13:27 Uhr

Immer auf dem Trainingsplatz dabei: Geschäftsführer Manfred Paula. © sampics