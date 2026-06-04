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Kommentar

Warum die Löwen diesmal vor einem größeren Scherbenhaufen stehen

Neun Jahre nach dem ersten Zwangsabstieg in die Regionalliga muss der TSV 1860 erneut runter in die Viertklassigkeit. Der Absturz 2026 ist aber deutlich verheerender als der von 2017, findet AZ-Sport-Vize Florian Weiß und sieht nur einen Ausweg als Chance.
Florian Weiß |
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In Giesing gehen die (Drittliga-)Lichter aus. Das Foto vom 20. November 2017 beim Regionalliga-Duell zwischen 1860 und Buchbach, als die Flutlichtanlage ausfiel, steht symptomatisch für den "schwarzen Mittwoch", den die Löwen am 3. Juni 2026 erleben.
In Giesing gehen die (Drittliga-)Lichter aus. Das Foto vom 20. November 2017 beim Regionalliga-Duell zwischen 1860 und Buchbach, als die Flutlichtanlage ausfiel, steht symptomatisch für den "schwarzen Mittwoch", den die Löwen am 3. Juni 2026 erleben. © Renate Feil /M.i.S. (imago sportfotodienst)

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