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Kollektives Kopfschütteln bei den Meisterlöwen: "Beim TSV 1860 fehlen uns die Worte"

Die Meisterlöwen Fredi Heiß und Bernd Patzke treffen ihren Ex-Keeper Petar "Radi" Radenkovic (91) und können über den TSV 1860 nur den Kopf schütteln.
Matthias Eicher |
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Meister-Löwe Fredi Heiß war einer der Erfolgsgaranten der legendären 66er-Generation.
Meister-Löwe Fredi Heiß war einer der Erfolgsgaranten der legendären 66er-Generation. © IMAGO/Ulrich Wagner

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