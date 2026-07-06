Kollektives Kopfschütteln bei den Meisterlöwen: "Bei 60 fehlen uns die Worte"

Die Meisterlöwen Fredi Heiß und Bernd Patzke treffen ihren Ex-Keeper Petar "Radi" Radenkovic (91) und können über den TSV 1860 nur den Kopf schütteln.

06. Juli 2026 - 06:00 Uhr

Meister-Löwe Fredi Heiß war einer der Erfolgsgaranten der legendären 66er-Generation. © IMAGO/Ulrich Wagner