"Es waren um die 35 Meter": Der Löwe, der einst Sepp Maier überraschte, wird 80

Er war Derbyheld, Kapitän und Kopfballstarker Abwehrchef: Alfred Kohlhäufl, Entdeckung von Bayern-Trainer Dettmar Cramer und Kultfigur des TSV 1860, wird 80 – und blickt auf ein Leben zwischen Fußball, Ausbildung und bodenständigem Familienalltag zurück.

10. Oktober 2026 - 11:08 Uhr | Erich Altmann

Der FC Bayern und der TSV 1860, angeführt von Gerd Müller (l.) und Alfred Kohlhäufl (r.) beim Einmarsch zum denkwürdigen Derby am 12. November 1977 im Olympiastadion vor 77.573 Zuschauern. Hinter Müller: FCB-Torwart Sepp Maier. © imago sportfotodienst