"Kleine Mystery-Box": Dressel findet für TSV-1860-Youngster Erdogan besonderen Titel

Emre Erdogan macht in der Offensive des TSV 1860 aktuell besonders auf sich aufmerksam.

Er bringt das gewisse Etwas mit, die besondere Würze, die nicht jeder einem Spiel verleihen kann. Manchmal ist es sogar so, dass selbst die Mannschaftskollegen beim TSV 1860 überrascht sind, was Emre Erdogan an kreativen Ideen aus seinem fußballerischen Hut zaubert.

"Er ist wie so eine kleine Mystery-Box, wo irgendetwas herauskommt – und meistens ist es gut", sagte Löwen-Kapitän Dennis Dressel schmunzelnd nach dem 3:2 beim TSV Aubstadt, das Erdogan mit seinem Tor zum 1:0 (23.) auf den Weg gebracht hatte.

Dressel: Erdogan hat eine "gewisse Unbekümmertheit"

"Ich dachte auch nicht, dass der reingeht", meinte Dressel zur Kopfball-Bogenlampe des 19-Jährigen, der einen Abpraller nach Schuss von Florian Niederlechner reaktionsschnell verwertete. Aber auch ganz grundsätzlich überzeugt der Offensivspieler, der zu den "Leasing-Löwen" aus der Vorinsolvenzmasse der KGaA gehört, mit Schnelligkeit und Finesse.

"Es zeichnet ihn aus, dass er eine gewisse Unbekümmertheit hat, das macht ihn schon sehr stark", unterstrich Dressel und führte als weiteres Beispiel Erdogans Vorarbeit zum 1:0 von Niederlechner beim 3:0 in Memmingen an, "wo er durch drei Mann hindurchdribbelt, wo jeder normale Spieler abdreht und nach hinten spielt."

Vier Scorerpunkte bereits für Erdogan

Für Erdogan war es die dritte Vorlage im dritten Regionalliga-Spiel, nun hat er im vierten den ersten Treffer folgen lassen. Trainer Alper Kayabunar wundern die Auftritte keineswegs: "Ich bin stolz natürlich auch auf die Jungs aus meiner Zeit bei der U21, die viel anschieben."

Mal sehen, ob das blaue Mysterium am Samstag auch Zweitligist Holstein Kiel im DFB-Pokal überrascht.