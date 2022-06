"Kleine Löwen": Stadt sagt Nein zu Kita im Grünwalder Stadion

Die Gastronomie hat Priorität: Das zeigt eine Antwort der Stadt an den Obergiesinger Bezirksausschuss, der im Stadion eine Kita unterbringen wollte.

Das Grünwalder Stadion in Giesing.

Giesing - Selbstverständlich wären es die "Kleinen Löwen" gewesen, die in einer Kindertagesstätte im Grünwalder Stadion nach dessen Ausbau untergekommen wären. Bei dem "wären" bleibt es aber, obwohl zumindest einer der beiden Giesinger Bezirksausschüsse sich gewünscht hätte, dass auch der ganz kleine Nachwuchs im Stadion einen Platz bekommt.

Grünwalder Stadion: Andere Nutzungen möglich

In einer Antwort an den Obergiesinger Bezirksausschuss schreibt das städtische Referat für Bildung und Sport, dass es keine Kita geben wird. Das Referat könne sich zwar vorstellen, dass die Flächen, die für die Gastronomie vorgesehen sind, auch anderweitig genutzt werden, wenn nicht gespielt wird. Zum Beispiel für Sitzungen des Bezirksausschusses oder für kulturelle Nutzungen.

Kita im Stadion: Zu teuer?

Eine Kita oder andere Nutzungen, die "besondere fachliche Anforderungen" haben wie feste Öffnungszeiten, Zugang abseits der Spieltage oder Freiflächen "kann sich das Referat für Bildung und Sport jedoch nicht vorstellen". Außerdem sei es "keine kostengünstige Möglichkeit", im Stadion eine Kita zu betreiben.

Die "Kleinen Löwen" müssen also anderswo ihre ersten Gehversuche machen, so will es die Verwaltung.