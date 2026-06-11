Klares Fan-Votum: Vereinsführung des TSV 1860 hauptverantwortlich für den Super-GAU
Die Löwen-Fanwelt ist nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 erschüttert. Wer hat Schuld am Desaster? Wie und vor allem wo geht es für die Sechzger in der nächsten Saison weiter? Bayernliga, Regionalliga oder gar doch ein Verbleib in der 3. Liga – alles scheint derzeit im Bereich des Möglichen.
In einer Umfrage von "FanQ", in der in einem Zeitraum von 3. bis 9. Juni über 10.000 Personen mitgemacht haben, haben die Löwen-Anhänger ein deutliches Urteil gefällt. Demnach sehen 39,2 Prozent der Teilnehmer die Vereinsführung des TSV 1860 in der Hauptverantwortung für den Super-GAU.
Fan-Urteil: Ära von Hasan Ismaik vernichtend
37 Prozent sehen bei der Schuldfrage beide Parteien – also sowohl die 1860-Spitze als auch Hasan Ismaik – gleichermaßen in der Pflicht. Nur 23,8 Prozent machen den Jordanier hauptverantwortlich für das Löwen-Desaster.
Allerdings wird die bisherige Investor-Ära, die 2011 begonnen hat, vernichtend bewertet: 42,0 Prozent vergeben die Schulnote 6, der Schnitt liegt bei einer Note von 4,66.
Ismaik-Schlussstrich "längst überfällig"
Zudem würde der Großteil der Anhängerschaft eine Trennung vom Investor begrüßen. 66,5 Prozent sehen einen Schlussstrich als "längst überfällig" an – ein klares Votum der Fanbase. Allerdings sagen auch 10,9 Prozent der Umfrage-Teilnehmer, dass eine Trennung dem Verein schaden würde.
So oder so – es bleibt viel zu tun in den nächsten Wochen auf Giesings Höhen. Der Verein steht mehr denn je vor einer ungewissen Zukunft.
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- TSV 1860 München
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tirolloewe vor einer Stunde / Bewertung:
Ich war immer eher auf der Seite von HI. Er hat aber auch sehr viel Schuld und fährt einen unnötigen "Rachefeldzug".
Dass er jetzt juristisch gegen den Entzug der Drittligalizenz vorgehen will, ist nur noch peinlich.
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60oldie vor einer Stunde / Bewertung:
Die Überschrift ist schon sehr merkwürdig, ja manipulativ. Nur 39,2 Prozent der Teilnehmer sehen ausschließlich die Vereinsführung des TSV 1860 in der Hauptverantwortung für den Super-GAU. 60,8 % sehen das anders. Also wird die Vereinsführung alleine NICHT als "Hauptverantortlich" gesehen. Aber vielleicht war die Autorin mit der Addition im zweistelligen Bereich auch nur etwas überfordert.
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Exilloewe III vor 2 Stunden / Bewertung:
Die Fragestellung ist schon sehr merkwürdig und läßt einen Schluß nicht zu....'...und Abhängigkeit vom Jordanier). Daran konnte doch der e.V. nichts ändern.....