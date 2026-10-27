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Klage wohl eingereicht! Ismaik geht gegen den TSV 1860 vor

Laut einem Bericht hat Investor Hasan Ismaik beim Landgericht München I Klage gegen den TSV 1860 eingereicht.
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Geht nun wohl juristisch gegen den TSV 1860 vor: Investor Hasan Ismaik.
Geht nun wohl juristisch gegen den TSV 1860 vor: Investor Hasan Ismaik. © IMAGO

Lange war es still um Investor Hasan Ismaik. Nun soll der Jordanier gegen den TSV 1860 rechtliche Schritte eingeleitet haben. Das berichtet die "Bild". Konkret soll Ismaik gemeinsam mit Anwalt Peter Gauweiler Klage beim Landgericht München I eingereicht haben. 

Klageschrift wurde dem TSV 1860 bisher nicht zugestellt 

Es soll sich, so geht aus dem Bericht hervor, wohl um eine Multi-Millionen-Klage handeln. Allerdings: Noch soll die Klageschrift dem TSV 1860 nicht zugestellt worden sein. 

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2 Kommentare
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  • Tango Fredy vor 40 Minuten / Bewertung:

    Jetzt werden die Karten auf den Tisch gelegt werden müssen...

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  • Radi Brunnengrosser vor 21 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Tango Fredy

    Die Grün-Goldenen sind schon dabei das beste
    gezinkte Blatt auszupacken.

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