Klage wohl eingereicht! Ismaik geht gegen den TSV 1860 vor
Lange war es still um Investor Hasan Ismaik. Nun soll der Jordanier gegen den TSV 1860 rechtliche Schritte eingeleitet haben. Das berichtet die "Bild". Konkret soll Ismaik gemeinsam mit Anwalt Peter Gauweiler Klage beim Landgericht München I eingereicht haben.
Klageschrift wurde dem TSV 1860 bisher nicht zugestellt
Es soll sich, so geht aus dem Bericht hervor, wohl um eine Multi-Millionen-Klage handeln. Allerdings: Noch soll die Klageschrift dem TSV 1860 nicht zugestellt worden sein.
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