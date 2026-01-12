Interview Kioyo über Elfer-Drama: "Nein! Von den Löwen hat sich bis heute niemand bei mir gemeldet"

Ex-Löwe Francis Kioyo spricht im exklusiven AZ-Interview über sein Schicksal bei Sechzig, seinen Auftritt in der BR-Doku "Rise & Fall of 1860", die Nachrichten von Beckenbauer und Hoeneß und seinen Seelenfrieden.

12. Januar 2026 - 15:07 Uhr

Francis Kioyo ist nach seinem verschossenen Elfmeter tief enttäuscht. © IMAGO/MIS