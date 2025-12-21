Kilian Jakob feiert Startelf-Debüt für den TSV 1860: "Enttäuschung über die Niederlage"

1860-Rückkehrer Kilian Jakob gibt gegen Verl sein Startelfdebüt. "Ich haue mich einfach voll rein," sagt der Verteidiger nach der 0:2-Pleite gegen den SC Verl.

Erst fünf Einsätze hat er auf dem Konto, dagegen bereits zwölf Spiele wegen einer schwerwiegenden Muskelverletzung verpasst, beim 2:1 beim FC Ingolstadt sein Mini-Comeback gefeiert und am Samstag das langersehnte Startelfdebüt gegeben.

1860-Verteidiger Kilian Jakob hat sich bei der 0:2-Heimpleite des TSV 1860 am Samstag gegen den SC Verl zurückgemeldet und als Ersatz für den gesperrten Siemen Voet zumindest eine solide Leistung gezeigt.

"Es überwiegt natürlich die Enttäuschung über die Niederlage. Uns war klar, dass es ein schweres Spiel wird und wir viel hinterherlaufen werden, aber ich finde, wir haben trotzdem recht wenig zugelassen", sagte der 27-jährige Abwehrspieler.

Jakob fand seine Leistung gegen Verl "ganz okay"

Der einstige Junglöwe (2014-2016), der nach seinem ersten Halbjahr bei den Profis 2017 die Blauen Richtung FC Augsburg verlassen hatte, war im Sommer neben Kevin Volland und Florian Niederlechner als dritter Rückkehrer über die Umwege Türkgücü, Karlsruher SC und Erzgebirge Aue wieder zum TSV zurückgekommen.

Seine eigene Leistung fand der Mann für die linke Seite "ganz okay", wenngleich er als linkes Glied einer defensiven Dreierkette "noch nicht so oft gespielt" habe.

Jakob fast mit seiner ersten Torvorlage für den TSV 1860

Und seine Vorsätze für 2026, wenn nicht nur Voet als Konkurrent wieder spielberechtigt ist? "Nach meiner Verletzung wünsche ich mir Spielpraxis, wieder reinkommen und der Mannschaft helfen, so gut es geht. Wo das dann ist, ob linker Innenverteidiger, der linke Schienespieler - ich haue mich einfach voll rein und versuche, der Mannschaft zu helfen."

Fast wäre dieses Vorhaben gegen Verl gelungen, als Jakob Patrick Hobschs Riesenchance zum 1:1 mit einer präzisen Flanke vorbereitet hatte: "Hobschi sieht den Ball erst spät, aber der kann natürlich auch reingehen, heute ist er leider nicht reingegangen." Vielleicht beim nächsten Mal.