Kevin Volland privat: Alle Infos zum TSV-1860-Rückkehrer

Kevin Volland läuft ab der 2025/26 Saison erneut im Trikot des TSV 1860 auf, doch wie tickt der gebürtige Marktoberdorfer sonst? Wie ist sein Werdegang und wie viel weiß man über sein Privatleben?

Die Rückkehr ist perfekt – Kevin Volland läuft ab der 2025/26 Saison erneut im Trikot der Löwen auf. Im April löste er seinen bis 2026 laufenden Vertrag bei Union Berlin auf. "Für mich persönlich ist es eine Riesen-Ehre, wieder zurückzukehren", sagt der Stürmer auf der Pressenkonferenz. Er kehrt der Bundesliga den Rücken zu, um seine Jugendliebe, den TSV 1860 zurück in die 2. Bundesliga zu schießen. Es war eine "Rückkehr aus Liebe", wie Volland mit leuchtenden Augen erklärte.

Doch wie verlief Vollands Weg von Sechzig über zahlreiche Stationen wieder zurück zu den Löwen – und wie sieht sein Leben abseits des Platzes aus? Die AZ stellt ihn vor:

Kevin Volland wurde am 30. Juli 1992 in Marktoberdorf geboren und wuchs dort gemeinsam mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Robin auf. Er begann seine Karriere bereits 1995 beim FC Thalhofen, über die Stationen FC Memmingen und TSG Thannhausen landete er im Sommer 2007 im Nachwuchszentrum des TSV 1860.

Kevin Vollland: Die Anfänge seiner Profikarriere beim TSV 1860

Er durchlief die Nachwuchsteams und gab am 14. August 2010 beim DFB-Pokalspiel gegen den SC Verl sein Profidebüt für Sechzig. Sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga bestritt er am 26. September 2010, als er gegen den FC Augsburg eingewechselt wurde. Im Januar 2011 unterschrieb Volland bei der TSG 1899 Hoffenheim einen langfristigen Vertrag, blieb zunächst aber auf Leihbasis noch bei Sechzig. Während seiner Profi-Zeit beim TSV erzielte Volland insgesamt 20 Tore in 60 Spielen.

Wechsel in die Bundesliga nach Hoffenheim

Zu Beginn der Saison 2012/13 wechselte Volland in die Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim. Mit kaum Eingewöhnungszeit avancierte Volland in seiner ersten Bundesligasaison zum Stammspieler, erzielte sechs Tore und bereitete zwölf weitere vor. In der darauffolgenden Saison steigerte er sich nochmals, er schoss elf Tore und sammelte neun Vorlagen. In seiner dritten und letzten Spielzeit bei Hoffenheim sammelte er insgesamt 15 Scorerpunkte, was ihm zu einem Wechsel nach Leverkusen verhalf.

Gegen Manuel Neuer: Volland erzielt schnellstes Tor der Bundesligageschichte

Am 22. August 2015 erzielte Volland für Hoffenheim das schnellste Bundesligator der Geschichte. Bereits nach neun Sekunden zappelte der Ball gegen den FC Bayern im Tor von Manuel Neuer.

Volland wechselt zum Champions-League-Teilnehmer Leverkusen

Für etwa 20 Millionen Euro wechselte der gebürtige Marktoberdorfer zur Saison 2016/17 innerhalb der Bundesliga zu Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Während dieser Zeit lief er insgesamt 148 Mal im Trikot der Werkself auf und steuerte 82 Scorer bei. In Leverkusen war Volland Vize-Kapitän.

Wechsel ins Ausland: Volland zieht es nach Monaco

Im September 2020 zog es Volland nach Frankreich in die Ligue 1 zur AS Monaco. Knapp elf Millionen Euro überwies Monaco nach Leverkusen, um sich die Dienste des ehemaligen Nationalspielers zu sichern. In drei Spielzeiten gelangen ihm 39 Tore und 24 Vorlagen.

Kevin Volland: Zurück nach Deutschland in die Hauptstadt Berlin

Zur Saison 2023/24 kehrte Volland zurück nach Deutschland. Dieses Mal rief die Hauptstadt mit Champions-League-Debütant 1. FC Union Berlin, die Volland für vier Millionen Euro verpflichten konnten. Seine Zeit bei Union verlief allerdings anders als geplant. Mitunter geplagt von Verletzungen konnte er in 37 Pflichtspielen nur neun Scorer erzielen.

Rückkehr zum TSV 1860 München

Im April 2025 dann der Paukenschlag: Volland löste seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag in Berlin vorzeitig auf und unterschrieb bei den Giesingern. Ab der Saison 2025/26 läuft Volland somit erneut im Trikot der Löwen auf und kehrt dahin zurück, wo seine Profikarriere angefangen hat.

Kevin Volland in der Nationalmannschaft

Am 13. Mai 2014 gab Volland sein Länderspiel-Debüt in der A-Nationalmannschaft unter Joachim Löw beim 0:0 im Testspiel gegen Polen. Sein erstes und einziges Tor im Trikot des DFB erzielte er am 11. November 2016 beim 8:0 gegen San Marino.

Nach einer längeren Pause im DFB-Dress wurde er 2021 für die Europameisterschaft nominiert, kam dort aber nur zu zwei Kurzeinsätzen und schied mit Deutschland im Achtelfinale gegen England aus. Insgesamt lief Volland 15 Mal für die A-Nationalmannschaft auf und bestritt im November 2021 sein bisher letztes Spiel.

Was ist über Kevin Vollands Privatleben bekannt?

Bevor er sich im Alter von 14 Jahren endgültig für den Fußball entschied, spielte er zunächst Eishockey beim EV Füssen. Auch später blieb er dem Eishockey verbunden – während seiner Zeit im Kraichgau besuchte er regelmäßig die Spiele der Adler Mannheim in der SAP Arena. Sein Vater, Andreas Volland, war einst Eishockey-Nationalspieler und spielte fünf Jahre lang für die Adler Mannheim, den mehrfachen deutschen Meister.

Auch sein Bruder Robin teilt die Leidenschaft für den Sport, brachte jedoch nicht das gleiche Talent mit und schaffte es nie in den Profifußball.

Neben dem Fußball zeigt Volland auch abseits des Spielfelds vielseitige Interessen. In seiner Freizeit spielt er gerne Gitarre und genießt es mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Seine freie Zeit verbringt er zudem auch gerne auf dem Golfplatz.

Kevin Volland eröffnet italienisches Restaurant in Kempten

Seit dem 1. April 2024 betreiben Volland und sein Geschäftspartner Maxi Wuttge das Restaurant Piazza Italiana in Kempten. Von italienischem Essen bekommt der gebürtige Marktoberdorfer ohnehin nicht genug: "Das ist meine absolute Lieblingsküche" so Volland. Man habe den bestehenden Laden übernommen und lediglich ein bisschen "aufgepäppelt", wie Wuttge sagt.

Volland liefert sich irre Verfolgungsjagd mit Uhr-Dieb

Nach einem Bundesliga-Spiel im Februar 2024 wurde Volland Opfer eines Diebstahls. Während er mit seinen Teamkollegen feierte, kam ein Unbekannter auf ihn zu, den er zunächst für einen Mitspieler hielt. Der Mann "befummelte" ihn am Hals und Handgelenk und riss ihm dabei die Uhr vom Arm – wie Volland erklärte.

Volland rannte dem Dieb etwa anderthalb Minuten hinterher. Vollands Teamkollege Jérôme Roussillon, der bereits im Taxi saß, bemerkte die Situation und verfolgte den Täter ebenfalls. Bei einem Stoppversuch stürzte Volland und brach sich den Finger. Schließlich warf der erschöpfte Dieb die Uhr in einen Schacht, wo Volland sie mit Hilfe von Roussillon wiederfinden konnte.

Kevin Volland privat: Hat der Löwen-Rückkehrer Frau und Kinder?

Seit 2017 ist Kevin Volland mit seiner langjährigen Partnerin Katja verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder: Ihre erste Tochter wurde 2018 geboren, zwei Jahre später kam das zweite Kind zur Welt.