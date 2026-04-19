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Keiner grantelte schöner: Werner Lorant und seine Sechzger-Zeit

Mit harter Hand, unverwechselbarem Stil und legendären Sprüchen führte Werner Lorant die Löwen aus der Bedeutungslosigkeit zurück in die Bundesliga – und bis nach Europa. Ein Rückblick auf eine Ära voller Höhen, Tiefen und Kult-Momente, die untrennbar mit der Löwen-Legende, dessen Todestag sich am 20. April zum ersten Mal jährt, verbunden bleibt.
Florian Kinast |
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König Werner I.: In Meppen wurde Werner Lorant zum Heilsbringer der Löwen, der sie später beinahe in die Champions League führte.
König Werner I.: In Meppen wurde Werner Lorant zum Heilsbringer der Löwen, der sie später beinahe in die Champions League führte. © imago

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