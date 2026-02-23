"Keinen Bock mehr": Während Rostocks Pechvogel wütet, verspürt 1860 etwas Gerechtigkeit

Der TSV 1860 gilt als der Pechvögel der Drittligisten, was Fehlentscheidungen der Schiedsrichter angeht. Gegen Rostock profitiert er allerdings – sehr zum Unmut des Rostockers Ahmet Gürleyen.

Satte 18 Fehlentscheidungen hat Ex-FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati für das Online-Portal " " bereits zu Ungunsten der Löwen gezählt – Sechzig liegt dabei unangefochten auf Rang eins.

Was nun im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (1:0) geschah, könnte als etwas ausgleichende Ungerechtigkeit in die Historie eingehen: In der 47. Minute schoss Löwe David Philipp an den Oberarm von Rostock-Verteidiger Ahmet Gürleyen, Schiedsrichter Luca Jürgensen zeigte auf den Punkt. Eine Fehlentscheidung, die auch Rafati entsprechend einordnet.

"Es gibt jede Woche, Entschuldigung, es gibt irgendeinen Scheiß, jedes Mal"

Rostocks Unglücksrabe Gürleyen wütete hinterher: "Keine Ahnung, mir fehlen langsam die Worte, wirklich. Es gibt jede Woche, Entschuldigung, es gibt irgendeinen Scheiß, jedes Mal, weißt du. Man hat langsam keinen Bock mehr."

Einmal in Fahrt, echauffierte sich der FCH-Verteidiger weiter: Man reiße sich "jeden Tag den Arsch auf, wir kommen so gut ins Spiel rein, Sechzig in der ersten Halbzeit – die machen gar nichts, Alter! Wir machen das komplette Spiel und dann kommt so eine billige Entscheidung, wirklich." Jürgensen habe "wohl nie Fußball gespielt."

Löwen beschwichtigen: "Wir sind schon so oft benachteiligt worden"

Kaum verwunderlich: Beim TSV kam man zu einer anderen Bewertung der Szene: "Ich als Sechzig-Fan hätte ihn auf jeden Fall gegeben, ja", meinte Siegtorschütze Thore Jacobsen schmunzelnd. Torhüter Thomas Dähne formulierte es pragmatisch: "Den Elfmeter nehmen wir mit. Wir sind schon so oft benachteiligt worden, also brauchen wir uns nicht zu schämen, wenn es keiner gewesen sein sollte."

Trainer Markus Kauczinski sprach von "einem schmalen Grat", denn: "Über den Elfmeterpfiff hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Der wird aber nun mal gepfiffen – kannst du geben, musst du aber nicht. Das weißt du heutzutage nicht mehr." 1860 habe "sowas auch schon gegen und gepfiffen bekommen."

Fazit: Des einen Wut, des anderen Freud’ – und ein bisserl ausgleichende (Un-)Gerechtigkeit, denn profitiert hat 1860 nun sechsmal in der Rafati-Tabelle (Rang 16).