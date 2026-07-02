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Keine Regionalliga mit Volland: TSV-1860-Ikone beendet die Karriere

Kevin Volland wird nicht Kaderbestandteil des TSV 1860 in der Regionalliga. Der Stürmer beendet seine Karriere.
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Hat die Karriere beendet: Kevin Volland.
Hat die Karriere beendet: Kevin Volland. © IMAGO

Die Löwen-Fans hatten sich Hoffnung gemacht, dass Kevin Volland doch nochmal in der Regionalliga für den TSV 1860 stürmt. Doch dieser Traum ist nun zerplatzt: Der Stürmer beendet seine Karriere. Das verkündete der 33-Jährige in einer emotionalen Videobotschaft an die Anhänger der Giesinger. 

Volland: "Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht"

"Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, die nicht leicht ist", so der Routinier: "Irgendwann steht das Karriereende vor der Tür, wie es bei mir der Fall ist. Ich habe mir in den letzten Wochen extrem viele Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll."

Ich musste mich nach dem Zwangsabstieg ein bisschen ordnen und habe mir das anders vorgestellt. 

Kevin Volland

Volland weiter: "Ich musste mich nach dem Zwangsabstieg ein bisschen ordnen und habe mir das anders vorgestellt. Wenn ich jetzt auf die letzten 16 Jahre meiner Karriere zurückblicke, hat mir der Fußball so viele schöne Momente ermöglicht." 

Will in den Amateurfußball schnuppern: Kevin Volland.
Will in den Amateurfußball schnuppern: Kevin Volland. © IMAGO

Wahrscheinlichkeit für Engagement in Thalhofen hoch

Wie es für ihn weitergeht? Volland will in den "Amateurfußball reinschnuppern und die Zeit mit der Familie und den Freunden genießen". Nach AZ-Informationen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ihn zum FC Thalhofen 1933  in seinem Heimatort Marktoberdorf verschlägt, wo sein Bruder Robin (32) in der Bezirksliga spielt. 

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2 Kommentare
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  • Hausgeist vor 4 Minuten / Bewertung:

    Ich hab mir das mit ihm schon auch anders vorgestellt so ist es nicht…
    Aber dann lieber so und ein junger Spieler bekommt den Platz in der Mannschaft als er bleibt noch ein Jahr ohne wirklich Bock drauf zu haben nur weil er meint er muss irgendwie.

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  • Exilloewe III vor einer Stunde / Bewertung:

    Der hätte uns jetzt wirklich noch ein Jahr helfen können, wenn er keine Kohle mehr verdienen will. Schade!

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