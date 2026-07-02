Kein Fingerzeig für spielfreies Wochenende: Eröffnungsspiel geht nicht an den TSV 1860

Das Eröffnungsspiel der Regionalliga geht nicht an den TSV 1860. Ein Fingerzeig, dass die Löwen am ersten Spieltag spielfrei bekommen kann, ist das allerdings noch nicht.

Der TSV 1860 um Trainer Alper Kayabunar bereitet sich dieser Tage in Bad Füssing auf die Saison vor.

Das Eröffnungsspiel der Regionalliga steht fest. Und nein, der TSV 1860 ist nicht beteiligt. Der zweite Drittligaabsteiger aus dem Freistaat, der 1. FC Schweinfurt, darf die Saison eröffnen. Am 23. Juli (19 Uhr) kommt es zum Unterfranken-Derby beim TSV Aubstadt.

BFV verspricht sich Saison voller Spannung

Das gab der BFV am Donnerstag bekannt. "Die Vorfreude ist groß", wird BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb in Bayern verantwortet, in der Pressemitteilung zitiert: "Wir stehen vor einer Saison, die absolute Spannung verspricht."

Und die mit den Löwen voraussichtlich einen Klub dabei hat, der hohe Zuschauerschnitte verspricht. Übrigens: Dass die Giesinger nicht die Spielzeit eröffnen, hat nichts damit zu tun, dass der Verband den 1860-Antrag bewilligt, am ersten Spieltag spielfrei zu bekommen.

Voller Fokus: Der TSV 1860 im Trainingslager in Bad Füssing. © sampics

Sechzig-Antrag wird erst nach Publikation des Drittligaspielplanes bearbeitet

Nach AZ-Informationen soll erst nach der Bekanntgabe des Drittligaspielplanes eine finale Entscheidung getroffen werden. Veröffentlicht wird diese spätestens Ende der kommenden Woche. Dann soll der gesamte Spielplan der Regionalliga bekannt gegeben werden.