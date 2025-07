1860-Spielmacher Julian Guttau geht zum TSV-Rivalen ins Erzgebirge. Ein Abschied mit Dank und Seitenhieb.

Von Sechzig in den Schacht: Offensivspieler Julian Guttau hat nach seinem Abschied vom TSV 1860 einen neuen Verein gefunden, den erhofften Aufstieg allerdings verpasst. Der 25-jährige Ex-Löwe unterschrieb bei Drittliga-Rivale Erzgebirge Aue.

"Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und kann es kaum erwarten, Mannschaft und Trainerteam kennenzulernen. Die Atmosphäre im Erzgebirgsstadion hat mir schon immer imponiert", erklärte Guttau, der bei Aue auf Sechzigs einstigen Drittliga-Torschützenkönig Marcel Bär treffen wird: "Nun Teil dieses Vereins zu sein, ist Ansporn und Verpflichtung zugleich."

Guttau zum Abschied: "Glaubt nicht alles, was geschrieben wird"

Kurz zuvor hatte sich der gebürtige Hallenser nach einer wochenlangen Hängepartie um seinen Abgang oder Verbleib bei 1860 in den Sozialen Medien von den Fans verabschiedet. "Ich bin stolz, ein Teil der Löwen gewesen zu sein und möchte die Zeit immer in guter Erinnerung behalten", schrieb der Mann, der für 1860 in 71 Drittliga-Spielen aufgelaufen war (15 Tore, elf Assists) und bedankte sich dafür, dass die Anhänger das Team "auch in schwierigen Phasen immer unterstützt" hätten.

Guttau holte auch zu einem kleinen Seitenhieb aus: "Abschließend wollte ich euch nochmal bitten, nicht alles zu glauben, was irgendwo geschrieben wird, denn nicht alles entspricht der ganzen Wahrheit." Damit dürfte Guttau unterschiedliche Aussagen über die zähen Vertragsverhandlungen meinen – dabei ist unklar, ob er Sechzigs Vertragsangebot ausgeschlagen hatte oder es von Geschäftsführer Christian Werner zurückgezogen worden war. Nun trifft Guttau auf 1860: Ende September in Aue und Anfang März 2026 im Grünwalder Stadion.