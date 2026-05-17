Julian Guttau und Dennis Dressel sind beide mit ihren Klubs abgestiegen – und könnten künftig wieder für den TSV 1860 spielen. Löwen-Trainer Markus Kauczinski hält sich bedeckt.

Wird Julian Guttau bald wieder auf Giesings Höhen auflaufen? "Das weiß ich noch nicht. Das ist ein interessanter Junge, aber wir haben einige auf dem Zettel, mit denen wir reden", sagte Markus Kauczinski, Cheftrainer der Giesinger, am Samstag am Rande der 0:3-Auswärtspleite des TSV 1860 im Saisonfinale beim SC Verl auf Nachfrage von Magentasport über den 26 Jahre alten Ex-Löwen und ergänzte, dass das Transfer-Karussell erst demnächst an Fahrt aufnehmen werde: "Das werden wir dann sehen, es geht jetzt dann erst richtig los."

Nach AZ-Informationen herrscht zwischen dem "interessanten Jungen" und Sechzig bereits Einigkeit über eine Rückkehr. Demnach soll der quirlige und torgefährliche Offensivmann Guttau, der im offensiven Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden kann und das 1860-Trikot bereits zwischen 2023 und 2025 getragen hatte (15 Tore und zehn Assists in 71 Drittligaspielen) nach dem Abstieg seines aktuellen Vereins Erzgebirge Aue ablösefrei zurück zum TSV kommen.

Neben Guttau soll auch Dressel zurückkehren zum TSV 1860

Genauso übrigens wie der zentrale Mittelfeldspieler Dennis Dressel, der mit dem SSV Ulm 1846 den Kampf um den Klassenverbleib verloren hat, bei den Spatzen jedoch keinen laufenden Vertrag für die Regionalliga besitzt. Auch den 27-Jährigen zieht es nach AZ-Infos nach 15 Jahren bei 1860 sowie den folgenden Karriereschritten bei Hansa Rostock, dem österreichischen Erstligisten Grazer AK und den Schwaben zurück zu den Blauen. Offiziell vermeldet wurden die Deals von den Sechzgern bisher allerdings nicht.

Nach dem erneuten Abstieg mit dem SSV Ulm könnte Dennis Dressel zum TSV 1860 zurückkehren, den er im Sommer 2022 verlassen hatte. © ThorstenxTillmann

"Ich könnte mir Sechzig nochmal vorstellen", hatte Dressel vor dem Duell der Sechzger gegen Ulm (3:2) im AZ-Interview bereits vielsagend angedeutet, wenige Wochen später scheinen Löwen-Geschäftsführer Manfred Paula und Coach Kauczinski Nägel mit Köpfen zu machen.

Man darf gespannt sein, wen der TSV noch an die Grünwalder Straße holt: Acht Akteure um die Kapitäne Jesper Verlaat und Thore Jacobsen haben den Verein verlassen, ohne weitere Verstärkungen dürften Aufstiegsambitionen schwierig umzusetzen sein.