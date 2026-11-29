Feuerwerk auf den Rängen, Feuerwerk auf dem Rasen: Beim 4:2-Spektakel gegen Schweinfurt erlebt der TSV 1860 ein emotionales Jahresfinale, in dem Fans und Mannschaft verschmelzen, Kritiker verstummen und Trainer Alper Kayabunar den Neustart der Löwen selbstbewusst als Aufbruch inszeniert.

Wenn Löwen ins Schwärmen geraten – und sich Fans und Mannschaft gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen: Das 4:2-Spektakel im Jahresfinale des TSV 1860 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 können sich die Sechzger in den kommenden Monaten und Jahren als Musterbeispiel hervorholen, was folgende Stichworte angeht: überspringender Funke.

TSV 1860 München: Feuerwerk als Startsignal

"Das Feuerwerk war ja auch schon vor dem Spiel und dann hat sich das nahtlos ins Spiel übertragen, dieses Feuerwerk", lobte Kapitän Dennis Dressel die Silvester-Vorverlegung durch die Löwenfans auf den 28. November hinter Westkurve und Stehhalle: "Die ersten 15 Minuten waren wirklich fulminant, das war wirklich eine überragende Anfangsphase und wir sind verdient 3:0 in Führung gegangen."

Verteidiger Felix Weber brachte auf den Punkt, wie das Grünwalder Stadion trotz oder eventuell auch gerade wegen eiskalter Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt innerhalb kürzester Zeit zum Tollhaus wurde: "Mit dem Feuerwerk davor, ich glaube, man hat es auch gemerkt, vor allem die ersten 15 Minuten: Ich war komplett gepusht, die ganze Mannschaft war komplett gepusht. Das hat schon Spaß gemacht!"

Leone im Rausch

Wenn es keine Superlative mehr gibt, wird’s pathologisch: "Erstmal war es geisteskrank, was die Fans abgeliefert haben", meinte der beste Löwe des Spiels: Cristian Leone hatte mit seinem Tor zum 1:0, seiner Flanke zum 2:0, seinem Fast-Traumtor zum 4:0 und unzähligen Aktionen alles auf dem Rasen gelassen, weshalb ihm hinterher im Überschwang der Gefühle etwas die Worte fehlten: "Direkt zu Beginn das Feuerwerk, das ist echt verrückt!"

Alle drei Beteiligten hätten sich einiger kaum sein können: Die grün-goldene Himmelsshow, ergänzt durch die reisige weiß-blaue Choreo im Sechzgerstadions zum 30-jährigen Bestehen der Ultras "Chaoten", hat auch auf dem Rasen für eine Löwen-Explosion gesorgt.

Vom Absturz zum Aufbruch

Alper Kayabunar, der qua Position als Cheftrainer des TSV zu einer etwas sachlicheren Darstellung aufgefordert ist, erinnerte mit einer für den zumeist eher zurückhaltenden Coach deutlichen Wortwahl an so manch kritische Stimme, nachdem die Sechzger in einem wahrlichen Kracher-Sommer mehr als geräuschvoll in den Amateurfußball gestürzt waren und sich mit einem lauten Knall von Investor Hasan Ismaik getrennt hatten: "Ich habe vor dem Spiel den Jungs gesagt: Damals, am 1. August, wussten wir nicht genau, wo wir stehen vor dem ersten Spiel hier gegen Schweinfurt."

Inzwischen habe man sich im Trainerteam und der Mannschaft "vieles erarbeitet", was angesichts des Neustarts auch dringend notwendig gewesen ist. Kayabunar weiter: "Wir wurden als Micky-Maus-Truppe betitelt, auch in der Vorbereitung. Ich glaube, wir haben vielen Leuten was bewiesen."

Schulter an Schulter vor der Westkurve: Die Spieler des TSV 1860 feiern nach dem 4:2-Spektakel gegen Schweinfurt mit ihren Fans den emotionalen Jahresabschluss im Grünwalder Stadion. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Wucht des Grünwalder Stadions

Wie Spielführer Dressel durchblicken ließ, hatte 1860 endlich eindrucksvoll gezeigt, was man in sportlicher Hinsicht öfter zeigen wolle: "Ich habe so eine brutale Intensität auch selten erlebt. Der Gegner war, glaube ich, selbst ein bisschen überfordert, erschrocken, was für eine Wucht dann auch dieses Stadion hat, auch wir als Mannschaft, was wir für eine Wucht entfacht haben, mit dem Stadion zusammen. Da wird es dann für jeden Gegner schwer, der hierher kommt."

Im Hinblick darauf, dass anfangs zusammengewürfelte Sechzger und nun auf Rang zwei (37 Punkte, fünf hinter Spitzenreiter Memmingen) überwinternd zwar eine Entwicklung durchlaufen haben, aber es noch Steigerungspotenzial herauszukitzeln gilt: "So, wie es die ersten 15 Minuten war, so müssen wir in jedes Spiel starten."

Ausblick mit Augenzwinkern

In dem Wissen, dass nicht jeder Auftakt derart furios verlaufen kann, aber die Sechzger öfter mit einer solchen Überzeugung auftreten sollten, scherzte Dressel über den äußeren Rahmen der Anhänger, der den Funken erst auf den Rasen übertragen hat: "Vielleicht brauchen wir vor jedem Spiel ein Feuerwerk." Im Falle einer Aufstiegsrelegation wissen wie Fans ja jetzt, was es zu tun gäbe. . .